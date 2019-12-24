Звезда «Дом-2» Алиса Литинская искупалась в бикини

В конце ноября этого года Алиса Литинская ушла с проекта «Дом-2». Теперь за жизнью девушки можно следить исключительно в Сети. Для того, чтобы показать своим фанатам свои шикарные формы Алиса переоделась в бикини, а сверху накинула рубашку.Стоит отметить, что на этих снимках у девушки уже нормальные губы, хотя совсем недавно она поддалась моде и делала себе популярные «губы дьявола», чем привлекла внимание со стороны пользователей интернета.Когда, в интернете появилось фото Алисы Литинской с такими губами, то многие предположили, что их она сделала с помощью фотошопа. Однако после в интернете была информация, что после подобной процедуры у Алисы началась аллергия. Девушка жаловалась, что не может наносить макияж и ей пришлось обратиться к врачам.Мода же на волнистые губы появилась именно в России и, что примечательно, тот факт, что после процедуры неизвестно вернутся ли губы в прежнюю форму, никого не останавливает и молодые девушки продолжают делать себе «губы дьявола» .