Чипсету Tiger Lake-U хотят сделать прибавку к частоте





Очередная утечка информации о процессоре Tiger Lake-U позволила общественности ознакомится с некоторыми характеристиками и производительностью будущего продукта. По словам источника, инженерный образец обладает четырьмя ядрами и восемью потоками, частота каждого из которых способна повышаться до 4,3 ГГц, в то время как максимальный уровень работы всего комплекта составляет 4,0 ГГц. Данные бенчмарков говорят о том, что носители новой архитектуры Willow Cove опережают флагманский чип семейства Ice Lake-U при стандартном уровне TDP в 15 Вт от 15 до 32 % в тестах SPEC CPU 2017.В случае повышения уровня TDP до 28 Вт Tiger Lake-U сможет повысить разницу в производительности от 30 до 64%, что является впечатляющим результатом. Кроме прочего, его анонс должен состоятся во втором квартале следующего года. Единственной подтвержденной информацией является рост его мощностей благодаря усилению IPC и высоким частотам. Процессор также оснастят встроенной графикой 12-го поколения (Intel Xe), получившую восторженные отзывы экспертов благодаря отличному качеству сборки и работы.