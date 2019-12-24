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Составлен список приложений для Android, зараженных новым вирусом

Исследователи опубликовали список приложений для устройств на базе Android, которые заражены новым вредоносным ПО под названием Soraka. Его обнаружили специалисты в сфере кибербезопасности, представляющие компанию White Ops Threat Intelligence.
Составлен список приложений для Android, зараженных новым вирусом

Зараженные приложения представлены в магазине Google Play, а в течение последних пары месяцев количество скачиваний превысило 4,6 млн раз. Soraka обнаружена в 104 приложениях, которые представлены для Android. В основном это вредоносное ПО показывает навязчивую рекламу, в том числе на заблокированном экране и в режиме ожидания. Благодаря этому разработчики получают большой доход от просмотра рекламы в рекордные сроки.

Soraka не сразу начинает показ рекламы, а спустя некоторое время. Также в нужный момент ролики останавливаются, что позволяет программе скрываться от пользователя. Большинство представляющих угрозу сервисов доступны на просторах Google Play с сентября этого года.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:07

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