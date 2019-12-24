Максим Галкин заявил, что намерен сохранять верность Алле Пугачевой

Съемочная группа шоу отправилась вместе с Максимом Галкиным в его гастрольный тур по городам России. Телеведущий также позволил заглянуть в его замок в деревне Грязь. В домашней обстановке в съемках участвовали дети артиста и Алла Пугачева. Гарри и Лиза Галкины рассказали ведущей Ирине Шихман о своих увлечениях, а их звездный отец признался, что стал больше себя жалеть после рождения детей. Артист отметил, что несет особую ответственность за сына и дочь, если с их матерью что-то случиться. Алла Пугачева сейчас уделяет намного больше времени детям, чем он из-за разницы в возрасте. Также телеведущий не может сказать, постарела ли его жена, поскольку они постоянно рядом. В начале отношений Галкин пообещал супруге, что он останется верен ей, чтобы она могла быть спокойна в старости.Максим Галкин отметил, что его супруга прекрасная мать и постоянно стремится чему-то научить своих детей. Он тоже многому научился у Пугачевой, например, как себя вести при детях.