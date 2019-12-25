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Ученые телепортировали фотон с одного чипа на другой

Британские ученые телепортировали фотон из одного места в другое. Заряд был передан с чипа на чип на расстоянии 10 метров, специалисты отмечают, что такой результат нельзя назвать прорывом, он является планомерным развитием данной технологии.
Ученые телепортировали фотон с одного чипа на другой

Этот метод называется квантовой телепортацией. С ее помощью фотон из одного чипа переносится на другой. Первый принято называть передатчиком, а второй приемником. В данном эксперименте они имели размеры 5x3 и 3,5x1,5 мм соответственно. Между ними было достаточно большое расстояние – 10 метров. В самом начале заряд формируется в передатчике, затем он раскладывается на части и доходит до фотона, после чего последний переносится на приемник.

Во время текущего эксперимента точность телепортации составила 0,906 и 0,885 в зависимости от методики. Этот показатель демонстрирует, насколько фотон, принятый приемником, совпадает с тем, что покинул передатчик. Важно отметить, что в 2014 году ученые уже ставили аналогичный эксперимент, и тогда его точность составила 0,89. Именно поэтому текущий результат специалисты назвали планомерным развитием такой технологии передачи энергии, а не революционным прорывом.

По словам ученых, с помощью квантовой телепортации можно будет создавать интегральную оптику больших масштабов. Она будет отличаться низкими затратами энергии и необычными формами. Ученые намерены продолжать работы в этом направлении.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 02:04

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