Ученые телепортировали фотон с одного чипа на другой





Этот метод называется квантовой телепортацией. С ее помощью фотон из одного чипа переносится на другой. Первый принято называть передатчиком, а второй приемником. В данном эксперименте они имели размеры 5x3 и 3,5x1,5 мм соответственно. Между ними было достаточно большое расстояние – 10 метров. В самом начале заряд формируется в передатчике, затем он раскладывается на части и доходит до фотона, после чего последний переносится на приемник.Во время текущего эксперимента точность телепортации составила 0,906 и 0,885 в зависимости от методики. Этот показатель демонстрирует, насколько фотон, принятый приемником, совпадает с тем, что покинул передатчик. Важно отметить, что в 2014 году ученые уже ставили аналогичный эксперимент, и тогда его точность составила 0,89. Именно поэтому текущий результат специалисты назвали планомерным развитием такой технологии передачи энергии, а не революционным прорывом.По словам ученых, с помощью квантовой телепортации можно будет создавать интегральную оптику больших масштабов. Она будет отличаться низкими затратами энергии и необычными формами. Ученые намерены продолжать работы в этом направлении.