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Максим Матвеев пришел на предпоказ "Союз спасения" в новом имидже

Недавно Максим Матвеев презентовал новый фильм «Союз спасения» со своим участием. На предпоказ актёр пришел вместе с мамой, которую считает самым главным человеком в своей жизни. Подробным отчётом артист поделился в Instagram.

26 декабря состоится премьера нового фильма режиссёра Андрея Кравчука «Союз спасения». Одну из главных ролей исполнил актёр Максим Матвеев. На предпоказе картины он появился в сопровождении своей мамы Людмилы. В своём аккаунте в Instagram актёр поделился впечатлениями от премьеры и похода в кино. Он признался, что мама для него является самым важным человеком и поблагодарил её за веру и поддержку.

Стоит заметить, что фотографиями с мамой актёр редко делится с поклонниками. Однако подписчики всегда рады видеть эти снимки. На этот раз они активно стали сравнивать внешность матери и сына и искать общие черты. Некоторые даже заметили, что актёр очень похож на маму. Но не обошлось и без критики. К примеру, поклонникам совершенно не пришелся по вкусу новый имидж Максима Матвеева. Актёр решил отрастить волосы и теперь закрывает лицо тёмными очками. Большинство подписчиков принялись критиковать его, посчитав новый образ не совсем удачным: «Ужасная прическа».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 05:07

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