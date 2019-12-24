Яна Рудковская призналась в любви Диме Билану

По словам супруги олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, ее подопечный всегда отличался добротой и справедливостью в своем характере. На опубликованном снимке Яны Рудковской они с Димой Биланом находятся на торжественной мероприятии в честь свадьбы участницы шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной. Музыкальный продюсер всегда трепетно относилась к певцу и поддерживала его в новых начинаниях. «Мой любимый друг! Мы с тобой пятнадцать лет идем плечо к плечу и делаем много хорошего в этом мире! Твои песни любят как взрослые, так и дети! Ты невероятно добрый и честный, очень тонкий и ранимый... Я тебя очень люблю!» - пишет Яна Рудковская в своем поздравлении.Напомним, что недавно о характере именинника также высказывалась его младшая сестра Анна Белан. Она говорила о старшем брате с гордостью и отмечала, что несмотря на то, что они сейчас не часто видятся, он старается выявлять заботу и внимание к родным.