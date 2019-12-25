Джонни Деппа во время развода поддержала мать бывшей супруги





Пейдж, мать Эмбер Херд, попыталась рассказать Джонни Деппу в текстовых сообщениях о природе запретительного приказа от их дочери. По словам тещи, её знаменитая наследница обвинила бывшего супруга в побоях не по собственной воле, а по рекомендации адвокатов. Таким образом актриса смогла бы сохранить за собой роскошные апартаменты после развода. Пейдж Херд также посочувствовала ситуации голливудского артиста, написав: "Я люблю тебя, сынок". СМС между звездой "Пиратов Карибского моря" и родителями актрисы из "Аквамен" также раскрыли новые подробности о предполагаемом насилии со стороны обоих супругов.Ранее арестованная по делу о домашнем насилии Херд выдвинула обвинения в сторону бывшего супруга, который якобы "бросил в неё телефоном" и у неё даже остались следы на теле. Актер активно отрицал свою причастность к какому-либо агрессивному поведению и называл "кнопочные отпечатки" от сенсорного телефона нарисованными. Стоит отметить, что утекшая в Сеть переписка может послужить уликой в рамках суда по иску Деппа к Херд с обвинениями в клевете.