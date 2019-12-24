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Apple хочет выпустить компьютер для киберспортсменов

Компания Apple хочет выпустить компьютер, специально предназначенный для киберспортсменов. «Яблочный» гигант может представить данную новинку уже в июне 2020 года, устройство должно стоить около 310 тысяч рублей.
Apple хочет выпустить компьютер для киберспортсменов

Иностранные СМИ сообщают о том, что компания Apple все больше присматривается к игровому рынку. Недавно бренд запустил игровой сервис Arcade, а теперь планирует стать полноправным игроком в киберспортивной сфере. «Яблочная» компания может выпустить игровой компьютер специально для киберспортсменов. Бренд уже давно продает устройства для профессионалов в разных сферах, поэтому такое решение кажется полностью логичным.

Apple не планирует отказываться от своей концепции моноблока, поэтому компьютер для киберспортсменов сохранит подобную форму. Также рассматривается возможность выпуска игрового ноутбука. Примерная цена такой новинки составит около 5 тысяч долларов или 310 тысяч рублей по текущему курсу валют.

Считается, что Apple может представить свою новинку уже в июне 2020 года в рамках конференции WWDC 2020. Эксперты отмечают, что киберспорт является растущей сферой развлечений, которая с каждым годом набирает все больше популярности. В августе 2019 года прошел турнир по Dota 2. На этом мероприятии был разыгран крупнейший призовой фонд в истории киберспорта – более 34 млн долларов. Незадолго до него на турнире по Fortnite было разыграно ровно 30 млн долларов.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:44

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