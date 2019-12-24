Realme готовится выпустить конкурента Xiaomi Mi Band 4





Представляющий руководство Realme Манхвав Шет рассказал о ведении работ по созданию отдельного подразделения, которое впоследствии должно взять на себя разработку устройств для фитнеса. В начале 2020 года состоится презентация первого продукта линейки. Ожидается, что им станет умный браслет, который составит конкуренцию Xiaomi Mi Band 4. Корпорация уже готовится к презентации Mi Band 5, который выйдет в первом полугодии грядущего 2020.Realme расширила ассортимент своих продуктов, начав выпускать портативные батареи, кабели, чехлы для смартфонов, а также наушники и рюкзаки. Представители компании сообщили о намерениях увеличить число розничных точек продаж до 35 тысяч, чего надеются достичь до декабря 2020 года.