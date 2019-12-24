В Минобороны заявили о доле современного оружия в "ядерной триаде" России





Недавнее выступление президента России на расширенной коллегии Министерства обороны РФ пролило свет на состояние отечественного ядерного арсенала. Помимо того, что доля современного вооружения увеличилась в нем до 82%, РВСН также оснастили передовым РК "Авангард" с гиперзвуковыми боеголовками стратегического назначения. Подобный тип боевой машины был назван "оружием будущего", которое способно обеспечить эффективную противоракетную оборону страны. Также сейчас проводятся широкомасштабные испытания комплексов "Сармата" и "Пересвет".Кроме прочего, результаты работы Минобороны и ВС в 2019 привели к множеству позитивных изменений в качестве и системе управления. В первую очередь улучшения коснулись систем взаимодействия и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Этого удалось достичь с помощью включения передовых технологий в сфере сбора, передачи и обработки данных. Стоит отметить и постепенное перевооружение частей Воздушно-космических сил, ВМФ и других родов войск.