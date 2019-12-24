АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог озвучил эффективные методы избавления от тревожных…
EUR 69.00 USD 62.25
Курс валют на 24.12.2019

В Минобороны заявили о доле современного оружия в "ядерной триаде" России

В Министерстве обороны сообщают о повышении доли современного оружия в баллистическом арсенале страны. Президент России Владимир Путин лично заявил о достижении 82% в обновленной части "ядерной триады".
В Минобороны заявили о доле современного оружия в "ядерной триаде" России

Недавнее выступление президента России на расширенной коллегии Министерства обороны РФ пролило свет на состояние отечественного ядерного арсенала. Помимо того, что доля современного вооружения увеличилась в нем до 82%, РВСН также оснастили передовым РК "Авангард" с гиперзвуковыми боеголовками стратегического назначения. Подобный тип боевой машины был назван "оружием будущего", которое способно обеспечить эффективную противоракетную оборону страны. Также сейчас проводятся широкомасштабные испытания комплексов "Сармата" и "Пересвет".

Кроме прочего, результаты работы Минобороны и ВС в 2019 привели к множеству позитивных изменений в качестве и системе управления. В первую очередь улучшения коснулись систем взаимодействия и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Этого удалось достичь с помощью включения передовых технологий в сфере сбора, передачи и обработки данных. Стоит отметить и постепенное перевооружение частей Воздушно-космических сил, ВМФ и других родов войск.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вдова Владимира Турчинского рассказала о жизни их дочери…
Врачи назвали лекарственные свойства лаврового…
Российские знаменитости поддержали Леру Кудрявцеву после удаления…
В России сертификацию проходит кроссовер JAC…
Ольга Ломоносова пожаловалась, что лишилась желанной…
Медики перечислили четыре способа защиты зубов от…
В российских больницах поменяют правила посещения…
Звезда "Дом-2" Маша Кохно скитается по трущобам…
Российские астрофизики предложили новую теорию о "темной…
Юлия Снигирь вышла в свет со старшей дочерью Евгения Цыганова от прошлого…
Физики заявили, что лунная пыль способна убить астронавтов электрическим…
Светлана Лобода воспользовалась метро из-за автомобильных пробок в…
Ученые назвали лучшие немедикаментозные способы лечения хронической…
Поклонники Риз Уизерспун восхитились красотой дочери…
Кроссовер Volkswagen Tharu обзавелся электрической…
В поздравлении Елизаветы II заметили отсутствие фотографий Меган Маркл и принца…
Ученые из США установили, что растительная диета делает кишечник устойчивым к…
Матвиенко предложила бесплатно раздавать многодетным семьям…
Huawei Meta 40 Pro показали на полноценном…
Жену Олега Меньшикова заподозрили в…
Ангелина Вовк после свадьбы с молодым мужем проведёт медовый месяц во французском замке в…
Учёные назвали самые опасные продукты для людей с…
Галину Волчек подключили к аппарату…
Эксперты рассказали о пользе и вреде живой елки в…
Яна Рудковская за один рекламный пост в Instagram зарабатывает около миллиона…
Nissan запатентовал в России новый седан Nissan…
Ученый хочет доказать, что нашел жизнь на Марсе еще 1976…
Участница «Дом-2» Катя Скалон высказалась о "сексе" с Клавой…
О том, как будет работать экотехнопарк "Калуга", сняли…
Сестра Жанны Фриске обнаружила копию статуи покойной певицы в…
Ulefone представила защищенный и бюджетный смартфон Armor…
Гиперкар McLaren Speedtail подтвердил максимальную скорость в 403…
Дочь Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова показала селфи из…
Ученые: Психическое здоровье и материальное благополучие имеют связь с…
В театре “Современник” о госпитализации Галины Волчек: "Нуждалась в медицинской помощи на фоне проблем с…
LADA 4х4 оснастят новым рулем до весны 2020…
“Одиночка”: Рита Дакота отказалась от сотрудничества с лейблом Эмина…
Татьяна Владимировна категорически против того, чтобы у Алены Рапунцель появился…
Диетолог объяснил, чем грозит детям переедание сладкими новогодними…
Медики рассказали, каким образом кишечник предупреждает о ранней стадии…
Просмотреть все новости