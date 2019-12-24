Британский почтальон умер от изнеможения, доставляя письма к Рождеству





Издание сообщает, что работнику было 42 года и ранее от него не поступало никаких жалоб по поводу состояния здоровья. Из-за напряженного графика накануне праздников количество доставляемых писем и посылок увеличилось более чем в два раза. В стандартном режиме посыльные почты привыкли доставлять около 100 доставок, а во время праздников до 240. По словам сотрудников фирмы, британец никогда не имел привычки отказываться от дополнительной работы, это и послужило поводом для изнеможения.После того, как почтальон отработал напряженный 12-часовой рабочий день доставляя подарки и письма, он вернулся в офис. Коллеги утверждают, что в скором времени мужчина обратил внимание на свое плохое состояние и через час скончался от непредвиденного сердечного приступа. У него осталась жена и двое маленьких детей.