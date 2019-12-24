Мошенники атаковали аккаунты пользователей PayPal





Мошенники получают контроль над аккаунтом в Microsoft Office 365 при помощи вредоносной программы. Она перехватывает токены авторизации OAuth при помощи фишингового письма. Этот документ содержит в себе ссылку на скачивание файла, расшаренного через OneDrive или SharePoint, но при этом имя хоста является абсолютно легитимным и принадлежит Microsoft. После перехода по ссылке открывается расширение, запрашивающее разрешение на доступ ко всем данным аккаунта.Эксперты отметили трудности, с которыми столкнулись при исправлении ситуации. Дело в том, что смены пароля будет недостаточно для борьбы с мошенниками. Требуется отключение вредоносного расширения. При этом почти все пользователи разрешают установку обновление Office 365 по умолчанию, что создает помехи при попытке контролировать действия.