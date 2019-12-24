В России поднимется стоимость автомобилей Jaguar Land Rover





В пресс-центре автопроизводителя Jaguar Land Rover предупредили российских клиентов о подорожании фирменных моделей. Изменения в 2020 году коснутся всех линеек, представленных на рынке РФ. Единственным исключением станет электрифицированный SUV I-Pace. Причиной подобной ситуации является увеличение утилизационного сбора, которое отечественные власти наметили на тот же период. Рост цен на автомобили от Jaguar Land Rover будет варьироваться от 1,5% до 2,5% в зависимости от модели, комплектации и года выпуска.К примеру, ставка утильсбора повысится для машин с 1-литровыми двигателями на 48,2 тысячи рублей, а в диапазоне 1-2 литров - на 94,4 тысячи рублей. Что касается транспортных средств с большими объемами, то их ожидает повышение стоимости на 281,6 тысяч рублей. Стоит отметить, что именно последний вариант называют самой распространенной серией в России. Довольно удивительным оказались такие решения на фоне падений темпов реализации Jaguar Land Rover, которые смогли продать за текущий год всего 9277 экземпляров, что составляет -16% по сравнению с 2018 годом.