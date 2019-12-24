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«Границы любви стираются»: Александр Петров высказался о влиянии интернета на отношения

Известный российский актер Александр Петров высказался на тему влияния интернета на отношения людей. Артист считает, что сейчас прямо на глазах границы любви буквально стираются, ведь человек может найти себе партнера не выходя из дома.
«Границы любви стираются»: Александр Петров высказался о влиянии интернета на отношения

Таким мнением Александр Петров поделился на премьере фильма Федора Бондарчука «Притяжение». Актер отметил, что картина косвенно затрагивает эту тему, ведь в ней есть история отношений между представителями разных цивилизаций. Серьезные перемены в любви происходят и в современном мире, уверен знаменитость. Артист привел в пример социальные сети, которые для многих людей стали способом заводить и прекращать отношения.

Александр Петров знает пары, начавшие общаться в интернете, а только потом увидевшиеся в реальной жизни. В этом он видит, как положительные, так и отрицательные стороны. Например, во время общения в Сети от человека не требуется мгновенная реакция на слова собеседника, поэтому люди получают возможность подумать над своими словами и желаниями.

Также Александр Петров обратил внимание на то, что социальные сети позволяют меньше говорить о любви друг к другу. Теперь высказывание своих чувств можно заменить «сердечком», отправленным своему возлюбленному. В этом знаменитость видит достаточно большую проблему. Кроме того, артист допустил, что в будущем человек сможет программировать любовь и отношения.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:18

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