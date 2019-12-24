«Границы любви стираются»: Александр Петров высказался о влиянии интернета на отношения





Таким мнением Александр Петров поделился на премьере фильма Федора Бондарчука «Притяжение». Актер отметил, что картина косвенно затрагивает эту тему, ведь в ней есть история отношений между представителями разных цивилизаций. Серьезные перемены в любви происходят и в современном мире, уверен знаменитость. Артист привел в пример социальные сети, которые для многих людей стали способом заводить и прекращать отношения.Александр Петров знает пары, начавшие общаться в интернете, а только потом увидевшиеся в реальной жизни. В этом он видит, как положительные, так и отрицательные стороны. Например, во время общения в Сети от человека не требуется мгновенная реакция на слова собеседника, поэтому люди получают возможность подумать над своими словами и желаниями.Также Александр Петров обратил внимание на то, что социальные сети позволяют меньше говорить о любви друг к другу. Теперь высказывание своих чувств можно заменить «сердечком», отправленным своему возлюбленному. В этом знаменитость видит достаточно большую проблему. Кроме того, артист допустил, что в будущем человек сможет программировать любовь и отношения.