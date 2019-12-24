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"Дома не празднуем": Наталья Сенчукова рассказала об их с Виктором Рыбиным планах на Новый год

Певица Наталья Сенчукова рассказала о планах на новогоднюю ночь. Звезда не празднует дома, поэтому намерена вместе с мужем Виктором Рыбиным отправиться на корпоратив.

Выступление на корпоративном празднике в новогоднюю ночь Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова считают веселым и полезным времяпрепровождением. Такого мнения придерживаются многие отечественные артисты, для которых Новый год становится идеальным временем для заработка. Певица отметила, что отправится с мужем в Крым в этом году, а отпразднуют они позже вместе с друзьями. Такого плана пара придерживается не один год, но в начале отношений они отмечали в бане и обязательно с запеченным поросенком. Однако сейчас звезды полностью отказались от свинины.

В семье артистов не принято праздновать Новый год дома, поскольку они всегда уезжают к друзьям или на работу. Сенчукова не готовит в этот день, но вместе с родственниками она нарезала салаты, а потом вся семья уходила из дома. Певица уверена, что каникулы в рождественский период слишком длинные и люди устают от безделья.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:04

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