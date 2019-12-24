Toyota RAV4 получит брутальный внедорожный обвес
Известное тюнинг-ателье Climate представила свою новинку – Toyota RAV4 с уникальным внешним видом. Японский внедорожник получит брутальный внедорожный обвес, выполненный в двух версиях: для бездорожья и города.
Специалисты ателье Climate отметили, что Toyota RAV4 известен своей надежностью и отличными ходовыми характеристиками, однако многие владельцы автомобиля жалуются на его обычный внешний вид. Именно поэтому было принято решение подарить легендарному внедорожнику агрессивный и брутальный дизайн. Изменения коснутся лишь обоих бамперов, капота, порожков и колесных арок. Последние укрепят и сделают заметными.
Тюнинг-ателье Climate предложит две версии Toyota RAV4: Custom и Sporty. Первый предназначен для езды по бездорожью, а второй – для города. Версия Custom, скорее всего, должна получить защитные экраны, однако в релизе об этом не говорится.
Toyota RAV4 с брутальным внедорожным обвесом можно получить несколькими путями. Покупатель может купить у тюнинг-ателье новый автомобиль, а если он уже владеет такой машиной – ему будет достаточно ее отдать на переработку. В первом случае ценник составит 1 млн 760 тысяч рублей по текущему курсу валют.
Производство первых моделей брутального Toyota RAV4 начнется уже в конце 2019 года. Ателье считает, что эта новинка будет пользоваться спросом среди покупателей.
Специалисты ателье Climate отметили, что Toyota RAV4 известен своей надежностью и отличными ходовыми характеристиками, однако многие владельцы автомобиля жалуются на его обычный внешний вид. Именно поэтому было принято решение подарить легендарному внедорожнику агрессивный и брутальный дизайн. Изменения коснутся лишь обоих бамперов, капота, порожков и колесных арок. Последние укрепят и сделают заметными.
Тюнинг-ателье Climate предложит две версии Toyota RAV4: Custom и Sporty. Первый предназначен для езды по бездорожью, а второй – для города. Версия Custom, скорее всего, должна получить защитные экраны, однако в релизе об этом не говорится.
Toyota RAV4 с брутальным внедорожным обвесом можно получить несколькими путями. Покупатель может купить у тюнинг-ателье новый автомобиль, а если он уже владеет такой машиной – ему будет достаточно ее отдать на переработку. В первом случае ценник составит 1 млн 760 тысяч рублей по текущему курсу валют.
Производство первых моделей брутального Toyota RAV4 начнется уже в конце 2019 года. Ателье считает, что эта новинка будет пользоваться спросом среди покупателей.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:32