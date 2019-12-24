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В России сертификацию проходит кроссовер JAC S7

В России сертификацию проходит выпускаемый китайским брендом кроссовер JAC S7. Появились сведения о старте производства флагмана, а также сроках выхода модели на рынок страны.
В России сертификацию проходит кроссовер JAC S7

Известно, что начало продаж JAC S7 в РФ намечено на август грядущего года. Сборка новинки должна осуществляться на мощностях в Казахстане, а сейчас транспорт проходит сертификацию. Информация о стоимости и комплектациях кроссовера станет доступной ближе к выходу машины на российский рынок. Трехрядный JAC S7 рассчитан на семь мест. В конфигурации на пять мест объем багажного отсека составляет 960 л, а при сложенных пассажирских сидениях — 1358 л. Кроссовер представлен в классическом, футуристическом и спортивном дизайне, а в топовой версии его салон предложит отделку кожей, панорамную крышу и подогрев передних кресел.

JAC S7 с передним приводом будет оснащаться исключительно бензиновыми моторами. Помимо флагманского кроссовера линейку производителя в России пополнит JAC S4.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:14

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