Звезда "Дом-2" Маша Кохно скитается по трущобам Мексики





Мария Кохно хотела проводить уходящий 2019 год красиво, поэтому вместе со своей мамой отправилась на курорт в Канкун. Они на протяжении нескольких недель хвастались своими новыми фото из Мексики и наслаждались отдыхом. Однако, когда нужно было уже лететь домой, в аэропорту выяснилось, что в момент бронирования билетов произошла ошибка.Девушка рассказала, что из-за такой халатности им теперь приходится бродить по бедным районам Канкуна, чтобы найти недорогое жилье и обеспечить себя едой.По словам Марии, ранее их уверяли, что обратные билеты у них есть и беспокоится не о чем. На месте же выяснилось, что произошла какая-то ошибка, а новые билеты стоят целых 220 тысяч.Помимо этого, Мария Кохно рассказала, что вчера им удалось поесть всего один раз. Она подчеркнула, что за себя не переживает, но рядом ее мама, которой почти 70 лет, и этот факт заставляет ее волноваться.