В российских больницах поменяют правила посещения пациентов





Сейчас в Минздраве находится на рассмотрении инициатива о внесении поправок в правила посещения госпиталей. Предложение медиков касается ограничения количества посетителей до двух человек. Речь идет только о палатах в реанимационных отделениях. Таким образом авторы проекта хотят свести к минимуму возможность распространения заболеваний для тех пациентов, у которых наблюдается ослабленный иммунитет. Кроме прочего, предлагается ввести запрет на ношение музыкальных инструментов и любых источников шума на территорию больницы.Кроме прочего, руководство медучреждений будет предоставлять зал, коридор, отдельную палату и другие помещения с комфортными условиями для контролированных встреч госпитализированного с родственниками. Возможность встретиться с близкими будет рассматриваться лечащим врачом, который примет решение о допуске. В случае тяжелого либо бессознательного состояния человека подобную задачу примет на себя заведующий отделением. Что касается боксированных отделений и палат, находящихся на карантине, то доступ к ним будет закрыт без исключений.