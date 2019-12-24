Журнал Vogue назвал самых стильных женщин 2019 года





Первое место журнал Vogue отдал Наоми Кэмпбелл, отметив, что в этом году в ее гардеробе преобладали вещи брендов: Valentino, Versace и Alexander McQueen. Самым выделяющимся оказалось розовое платье Mugler, имевшее глубокое декольте и множество перьев. В нем певица посетила Fashion For Relief.Второе и третье места были присуждены британской актрисе Джемме Чан и американской певице Рианне. Британка создает все свои модные образы при помощи стилиста Ребекки Корбин-Мюррей. В свою очередь Рианна отметилась не только своим модным брендом Fenty, но и участием в коллаборации с мировыми марками и помощью начинающим дизайнерам.На четвертом и пятом местах оказались звезда сериала «Флибэг» Фиби Уоллер-Бридж и английская модель Адвоа Абоах. Журнал Vogue присудил Фиби Уоллер-Бридж четвертое место за черный костюм из магазина TopShop, в котором актриса появилась в одном из эпизодов сериала. А Адвоа Абоах произвела впечатление на Лондонской неделе моды в сентябре, когда вышла на дорожку в розовом платье Molly Goddard с сумочкой Gucci и в балетках Chanel черного оттенка.