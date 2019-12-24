АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог озвучил эффективные методы избавления от тревожных…
EUR 69.00 USD 62.25
Курс валют на 24.12.2019

Журнал Vogue назвал самых стильных женщин 2019 года

Британские аналитики из модного журнала Vogue составили рейтинг самых стильных женщин 2019 года. Полный список включает 10 знаменитостей, представших на общественных мероприятиях в самых изысканных платьях.
Журнал Vogue назвал самых стильных женщин 2019 года

Первое место журнал Vogue отдал Наоми Кэмпбелл, отметив, что в этом году в ее гардеробе преобладали вещи брендов: Valentino, Versace и Alexander McQueen. Самым выделяющимся оказалось розовое платье Mugler, имевшее глубокое декольте и множество перьев. В нем певица посетила Fashion For Relief.

Второе и третье места были присуждены британской актрисе Джемме Чан и американской певице Рианне. Британка создает все свои модные образы при помощи стилиста Ребекки Корбин-Мюррей. В свою очередь Рианна отметилась не только своим модным брендом Fenty, но и участием в коллаборации с мировыми марками и помощью начинающим дизайнерам.

На четвертом и пятом местах оказались звезда сериала «Флибэг» Фиби Уоллер-Бридж и английская модель Адвоа Абоах. Журнал Vogue присудил Фиби Уоллер-Бридж четвертое место за черный костюм из магазина TopShop, в котором актриса появилась в одном из эпизодов сериала. А Адвоа Абоах произвела впечатление на Лондонской неделе моды в сентябре, когда вышла на дорожку в розовом платье Molly Goddard с сумочкой Gucci и в балетках Chanel черного оттенка.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 23:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Журнал Vogue назвал самых стильных женщин 2019…
Наталья Водянова поделилась архивным фото из…
Чипсету Tiger Lake-U хотят сделать прибавку к…
Sony вынуждена работать без выходных для удовлетворения спроса на датчики…
Дочь Аллы Вербер решила не нарушать новогоднюю традицию…
В Москве с 1 января подорожает цена эвакуации и хранения…
Попавшая в реанимацию Галина Волчек стала бабушкой для двойняшек Аллы…
Дилер Bentley отзывает в России семь…
Максим Галкин влюбился в Аллу Пугачеву в 25…
Будущий складной смартфон от Samsung может получить стеклянный…
Микробиологи смогли доказать, что бактерии повлияли на климат…
“Требовала охрану для собак”: Концертный директор Наргиз Сергей Лавров рассказал о ее…
Американским военным предложат заряжать смартфоны с помощью…
Звезда "Дома-2" Дарья Пынзарь залезла в ванную в платье с глубоким…
«У обоих была онкология»: Максим Галкин впервые рассказал о причинах смерти своих…
Звезда "Дома -2" Рима Пенджиева не хочет знать Надю Ермакову после новогодних…
Стали известны самые недооценённые смартфоны 2019…
Родители Иосифа Оганесяна считают, что он разведется с Черно через…
"Не баси, шалун!": Максим Галкин прокомментировал слухи о своём…
Врачи дали рекомендации, как правильно лечить…
Разведывательный беспилотник «Форпост-Р» начал проходить…
"Нужно уходить с проекта": Мать звезды "Дома-2" Кати Скалон умоляет дочь вернуться…
Обнаруженная в Южной Корее древняя муха получила название «Gangnam…
"Этими вопросами занимается бухгалтер": Директор Ольги Бузовой Антон Богославский прояснил ситуацию с…
Употребление легких алкогольных напитков приводит к развитию…
«Могу выпить из русской удали»: Максим Галкин вспомнил, как появился пьяным перед Ксенией…
Телеведущая Ксения Собчак обцеловала Эрнста и ощупала его глубоко беременную жену…
Экс-жена Ивана Краско ждет ребенка от его предполагаемого…
ВВС США продемонстрировали облик гиперзвуковых саней…
В Калининградской области в песчаном карьере рабочего насмерть придавило…
Мать Ольги Бузовой не знает о многотысячных долгах дочери по…
Врач-диетолог рассказала о пользе и вреде красной…
«Эйджизм не пройдет!»: Дарья Повереннова ответила Собчак снимком в…
Жена Александра Реввы раскрыла новогоднее желание их младшей…
Ученые обнаружили самый ранний пример заботы о…
"На одном ребенке мы не остановимся": Телеведущий Андрей Черкасов расплакался, узнав о беременности жены…
Валентин Гафт заявил, что давно отправился бы “на тот свет" при лечении по примеру Галины…
Истребители Су-57 после 2030 года оснастят ракетами…
Смартфоны Huawei оказались самыми быстрыми в мобильных сетях и по…
Ассистентка Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, отдыхая в Германии, не может нормально…
Просмотреть все новости