Елизавета Боярская отметила день рождения без детей





На своей странице в Instagram Елизавета Боярская похвасталась фотоотчетом о праздновании дня рождения в компании только самых родных, близких и друзей. Актрисе исполнилось 34 года. По этому случаю дочь Михаила Боярского решила устроить вечеринку в одном из кафе Санкт-Петербурга. В публикации артистка поблагодарила всех за поздравления и подарки. Она написала, что счастлива от огромного количества поздравлений в свой адрес. Ей очень приятно, что люди нашли время и возможность выразить добрые слова и пожелания в честь дня рождения актрисы.Судя по снимкам, на праздник пригласили только взрослых. Своих сыновей Андрея и Григория именинница решила оставить дома. Елизавета Боярская рассказала, что в её семье существует традиция празднования именин ночью, при этом поднимая бокал за виновника торжества. Артистка не стала скрывать, что рада тому обстоятельству, что её муж Максим Матвеев присоединился к празднику и наконец-то побывал на «типичной» питерской тусовке.