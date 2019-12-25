Католики отмечают Рождество: Главные традиции и обряды праздника





В мире насчитывается около 1,3 млрд последователей католицизма, которые заранее готовятся к празднованию Рождества. Всенародное гуляние объединяет граждан многих стран, а в Ватикане Папа Римский возглавляет мессу, транслируемую по всему миру. На Рождество дети отправляются колядовать, за что получают сладости. При храмах имеются украшенные ясли с фигурками животных, Девы Марии и пастухов. У католиков есть традиция целоваться под ветками омелы, а также украшать праздничную ель. Это дерево считалось символом плодородия и жизни у древних германцев. Однако в Германии первые искусственные елки изготавливали из гусиных перьев, а остальная тушка шла на праздничный стол. В Америке елочные базары появились в середине XIX века.История зарождения праздника связана с легендой о появлении на свет Иисуса Христа в Вифлееме, что произошло около 2 тысяч лет назад. До сих пор историки не пришли к единому мнению о точной дате его рождения, поскольку Рождество стало популярным лишь в IV веке. В древности в Риме праздновали “Рождение Солнца Непобедимого”, что могло способствовать распространению традиции отмечать Рождество. Не раз его пытались запретить, например, Оливер Кромвель разрешал лишь молиться в этот день и совершать проповеди. После распространения католицизма Рождество принимало больше традиций, а внесение новых корректив происходит даже в современности.