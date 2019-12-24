Вдова Владимира Турчинского рассказала о жизни их дочери Ксении





После смерти Владимира Турчинского его супруга сделала все, чтобы устроить жизнь Ксении Турчинской. Изначально она мечтала о карьере манекенщицы и даже уехала в Китай, чтобы принять участие в модельном бизнесе. Ирина Турчинская этому не препятствовала, а позднее дочь вернулась обратно в Россию.Затем 20-летняя Ксения Турчинская решила стать продюсером. Она самостоятельно выдержала все экзамены и вступительные испытания для поступления на бюджетное отделение в школу-студию МХАТ. Ирина Турчинская в беседе с журналистами "Экспресс газеты" отметила, что всегда оставляла свободу выбора за своей дочерью, поэтому ей удалось реализовать себя в нескольких сферах.