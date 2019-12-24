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Российские знаменитости поддержали Леру Кудрявцеву после удаления импланта

Отечественные знаменитости поддержали коллегу Леру Кудрявцеву после операции по удалению импланта. Телеведущая подробно рассказала о своем лечении в Instagram-аккаунте.

Лера Кудрявцева опубликовала фото из больницы в своем микроблоге, отметив, что у нее еще не отошел наркоз, но она готова рассказать о негативном опыте установки имплантов, чтобы уберечь других от этого решения. Ее поддержали многие коллеги, отметив, что желают ей здоровья и считают красивой даже без хирургических вмешательств. Оказалось, что звезда увеличила грудь в клинике Санкт-Петербурга, что произошло 15 лет назад, а доктор давал ей пожизненную гарантию. Телеведущую уверяли, что эти импланты особенно прочные, но в то время не было информации об этом и все пациентки оказывались “подопытными кроликами”. Ежегодно Лера Кудрявцева проходила обследования, но лишь недавно в результате УЗИ и МРТ у нее выявили протечку левого импланта. Оказалось, что силикон вытекал 5-6 лет и отравил почти весь организм, в результате чего ей провели срочную операцию с иссечением тканей.

Лера Кудрявцева своим опытом показала всем, кто хочет установить импланты, что это очень агрессивная процедура и может серьезно сказаться на здоровье. В комментариях слова поддержки высказали Ирина Салтыкова, Наталья Рудова, Александр Жулин, Арман Давлетьяров, Дарья Михалкова, Анжелика Ревва, Валерия, Юлия Ковальчук, Максим Галкин, Александра Савельева, Анита Цой, Игорь Крутой, Сергей Лазарев, Анна Семенович, Наталья Подольская, Оскар Кучера и многие другие.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:22

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