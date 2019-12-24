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В Африке нашли останки двоякодышащей рыбы возрастом 400 млн лет

В Африке ученые сделали важное открытие, позволяющее изучить эволюцию позвоночных существ, вышедших из воды на сушу. Специалисты нашли останки двоякодышащей рыбы возрастом 400 млн лет, она относится к ранее неизвестному виду.
В Африке нашли останки двоякодышащей рыбы возрастом 400 млн лет

Он получил название Isityumzi mlomomde. Находка сделана на территории Марокко, на одном из местных языков эта фраза переводится примерно так: «Устройство с длинным ртом для дробления». Такое название было выбрано из-за предполагаемой формы черепа данного существа. Были найдены лишь зубы и чешуя представителя данного вида, однако ученые отметили, что эти находки являются крайне информативными. С их помощью они смогут воссоздать все остальное тело данного существа.

Эта рыба относится к двоякодышащим, это значит, что она жила на берегу водоемов и могла находится как на суше, так и под водой. Ее можно сравнить с современными аллигаторами. Первичный анализ показал, что возраст находки превышает 400 млн лет. Ученые уже называют данный вид очередным важным фрагментом, позволяющим проследить эволюцию позвоночных существ, вышедших из воды на сушу и ставших прародителями многих видов.

Найденная двоякодышащая рыба жила на юге Африке тогда, когда она была частью суперконтинента – Западной Гондваны, он состоял из современных Африки и Южной Америки. Тогда юг первой находился вблизи южного полюса, однако в этой части планеты были приемлемые условия жизни и не было ледников.

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Наука / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:00

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