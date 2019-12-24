Медики: Рак может развиться из-за бактерий, передающихся через гаджеты





По словам египетского фармацевта Бахера Аль-Саида, бактерии Helicobacter pylori после попадания в организм человека начинают активно размножаться в желудке и двенадцатиперстной кишке. Спиралевидный патоген вызывает воспаление, а иногда становится причиной развития новообразований в ЖКТ (желудочно-кишечном тракте).Передается бактерия Helicobacter pylori в основном через предметы личного пользования, например, смартфон. Одними из ключевых симптомов заражения являются: изжога, боли в животе, частые отрыжки, рвота и диарея. При игнорировании ранних симптомов может возникнуть блокировка клапанов сердца, понизиться уровень железа и появиться дискомфорт во время пережевывания пищи.Для профилактики заражения бактерией Helicobacter pylori медики советуют чаще употреблять чеснок, имбирь, брокколи или пить зеленый чай. Также следует регулярно мыть руки с мылом.