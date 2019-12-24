Акушер-гинеколог рассказал о неправильных привычках женщин во время менструации





Акушер-гинеколог Хинди Мохамед рассказывает, что во время менструации необходимо бережнее относится к собственному здоровью. К примеру, стоит избегать подъем различных тяжестей, из-за этого может усилиться кровотечение. Менструальная боль может ощущаться сильнее из-за болей в спине. Ходьба босиком по холодной поверхности, а также прохладные напитки и мороженое могут вызывать осложнения, и как итог нарушается менструальный цикл. Эксперт рекомендует ограничить употребление продуктов, которые могут вызвать расстройство желудка, в том числе и манго.Безалкогольные напитки, употребление выпечки и обработанных продуктов необходимо на время исключить из рациона. Стоит отдать предпочтение здоровой пищи для восполнение энергии. Во время менструации тело становится очень чувствительным к внешним факторам, поэтому охлаждающие вентиляторы лучше отложить в сторону. Специалист рекомендует принимать тёплый душ лишь на третий день менструации. Депиляцию лучше отложить на потом во избежание попадания инфекции. При болевых ощущениях не стоит принимать аспирин или препараты, которые разжижают кровь. Это может усилить кровотечение.