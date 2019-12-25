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В Сети рассказали, на чем зарабатывает Юлия Высоцкая

Несмотря на постепенный уход Юлии Высоцкой из кинематографа, она до сих пор остается видным деятелем российского шоу-бизнеса. В Сети рассказали, на чем зарабатывает известная телеведущая.

Известно, что еще в начале 2000-х Юлии Высоцкой удалось обрести популярность благодаря кулинарной телепередаче "Едим Дома". Несмотря на элитность некоторых блюд, шоу до сих пор имеет высокие рейтинги и пользуется спросом среди множества российских домохозяек. Кроме карьеры телеведущей звезда также получает пассивный доход благодаря продажам кухонной утвари на собственном веб-сайте. Безбедное существование Высоцкая обеспечивает и с помощью ресторанного бизнеса. Жена знаменитого режиссера владеет заведением Embassy Food, отличающимся обширным меню и доступными ценами.

Плотный рабочий график не мешает Высоцкой преподавать курсы кулинарии всем желающим, помимо лекций о пользе здорового образа жизни. Попасть в группы учащихся из четырех человек обычно можно всего за 5-6 тысяч рублей. Стоит отметить, что недавно знаменитость решила заняться организацией поездок за границу, подготавливая туры в Венгрию, Италию и другие страны Европы. Баснословными оказались суммы, о которых сообщают российские журналисты: за один съемочный день актриса получает около 430 тысяч рублей. А вот рекламный ролик обойдется компаниям в 7,5 миллионов рублей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 01:03

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