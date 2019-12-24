Ольга Ломоносова пожаловалась, что лишилась желанной роли

Актриса напомнила, что редко делится с публикой личными переживаниями, но из-за потери роли она не может унять беспокойство уже долгое время. Ольга Ломоносова призналась, что эта неудача сильно ее расстроила, поэтому ее “разрывает”. Артистка назвала сценарий этого проекта прекрасным, отметив, что “жила” с ним полгода и пробовала разных партнеров. Пока ей не удается перебороть свои чувства, поэтому она находится в угнетенном состоянии.Ольга Ломоносова не смогла философски посмотреть на свою неудачу. Поклонники поддержали своего кумира в комментариях, а также назвали ее талантливой и пожелали удачи в будущих проектах.