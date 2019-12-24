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Юлия Снигирь вышла в свет со старшей дочерью Евгения Цыганова от прошлого брака

Известная российская актриса Юлия Снигирь посетила премьеру фильма Федора Бондарчука «Вторжение». Артистка вышла в свет вместе со старшей дочерью Евгения Цыганова от прошлого брака Полиной, все звездное семейство пришло на мероприятие в черных нарядах.
Юлия Снигирь вышла в свет со старшей дочерью Евгения Цыганова от прошлого брака

В Instagram Юлия Снигирь опубликовала подборку фотографий с этой премьеры. Актриса призналась, что такого количества знаменитостей, пришедших на подобное мероприятие, она не видели никогда. Исключением, отмечает звезда, был разве что приезд режиссера Квентина Тарантино на премьеру его недавнего фильма «Однажды в Голливуде».

Юлия Снигирь и старшая дочь Евгения Цыганова позировали для камер, а сам актер отказался от этого. Для данного мероприятия, рассказала артистка, был выбран стиль total black, поэтому все пришли в черных нарядах. Знаменитость выбрала для этого повода длинную кожаную юбку и шелковую блузку. Образ звезды дополняли сапоги с острыми каблуками и стильная прическа. Полина Цыганов сделала выбор в пользу длинного платья в пол и клатча.

Поклонники Юлии Снигирь похвалили ее образ и отметили, что незнающий человек может даже решить, будто актриса пришла на премьеру в компании родной дочери. Многие похвалили и 14-летнюю Полину Цыганову, которая отлично себя показала и не была лишней на этом мероприятии. Другие поинтересовались, почему сам Евгений Цыганов не оказался в кадре со своими близкими.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:37

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