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Ангелина Вовк после свадьбы с молодым мужем проведёт медовый месяц во французском замке в Бретани

Диктор Владимир Березин рассказал о том, что Ангелина Вовк после свадьбы с музыкальным критиком Михаилом Куницыным проведёт медовый месяц во французском замке в Бретани. Телеведущая уже согласилась побывать во Франции с возлюбленным.
Ангелина Вовк после свадьбы с молодым мужем проведёт медовый месяц во французском замке в Бретани

Телеведущая Ангелина Вовк, которая недавно сообщила о предложении ей руки и сердца от музыкального критика Михаилом Куницыным, в скором времени отправится во французский замок в Бретани. Этой информацией поделился диктор Владимир Березин. Он рассказал, что предложил Вовк провести медовый месяц именно там, где сейчас живёт его дочь Юлия. Девушка согласилась также стать главным фотографом на свадебном торжестве и провести свадебную фотосессию.

Инсайдеры поговаривают, что свадьбу планируют сыграть в 2020 году. На данный момент ни Ангелина Вовк, ни её партнёр не прокомментировали информацию о предстоящем празднике. Известно, что Михаил Куницын моложе телеведущей на 27 лет, однако, видимо, это никого не беспокоит. Ангелина Вовк сообщила, что историк музыки и радиожурналист предложил ей руку и сердце, но своё решение она ещё не озвучила. Однако есть и те, кто не верит в счастье телеведущей и музыкального критика. Например, телеведущая Анна Шатилова полагает, что это своего рода шутка и пиар, а на самом деле никакой свадьбы не будет.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:03

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