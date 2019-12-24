Светлана Лобода воспользовалась метро из-за автомобильных пробок в Москве





Бывшая участница группы "ВИА Гра" появилась на съемочной площадке "Вечернего Урганта" во впечатляющем наряде и с ярким макияжем. В ходе беседы с Иваном Ургантом 36-летняя звезда рассказала, что она впервые за несколько месяцев спустилась в столичный метрополитен. Это также подтвердилось опубликованными stories из соцсети Instagram, на кадрах которого певицу можно заметить в подземке. Причиной выбора подобного способа передвижения к Останкино Лобода назвала крупные пробки в Москве.Несмотря на двухчасовую поездку, украинской исполнительнице удалось добраться до студии. На вопрос относительно того, когда она в последний раз пользовалась метро, Лобода ответила: "пару месяцев тому назад во Франции". Кроме прочего, знаменитость решила поразвлечься при повторной поездке домой обращением к подписчикам, спрашивая: "да здравствует декабрь. Вы нас ждете?" Напомним, что ранее Светлана Лобода побывала на съемках программы Максима Галкина и Юлии Меньшовой "Сегодня вечером" на Первом канале.