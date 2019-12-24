Жену Олега Меньшикова заподозрили в беременности





Недавно Олег Меньшиков и Анастасия Чернова посетили кинотеатр, для чего жена звезды выбрала наряд свободного кроя. Пара прибыла на премьерный показ фильма “Вторжение” Федора Бондарчука. В киноленте рассказывается о нападении инопланетян и глобальном потопе. Звезды позировали на фоне баннеров, имитирующих морские волны. Все гости появились в черных нарядах, в том числе Меньшиков с женой. Особое внимание паре досталось из-за того, что они редко посещают светские вечеринки. В итоге поклонники решили, что супруга актера ждет первенца, поэтому решила скрыть беременность под свободной одеждой. Однако эти слухи до сих пор не получили подтверждения.Как известно, Меньшиков и Чернова официально в браке с 2005 года, но у пары нет детей.