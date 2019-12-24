Галину Волчек подключили к аппарату ИВЛ





Согласно последним сведениям, Галина Волчек не способна самостоятельно дышать, поэтому ее подключили к аппарату ИВЛ. Сообщается о крайне тяжелом состоянии актрисы и ее пребывании в отделении реанимации. Причиной ухудшения здоровья называется осложнение после перенесенной двусторонней пневмонии. На момент поступления в медучреждение отечественная знаменитость находилась без сознания. По неподтвержденной информации, в клинике врачи ввели актрису в медикаментозную кому.Известно, что у Волчек диагностирован хронический бронхит.