Врачи назвали лекарственные свойства лаврового листа





Наиболее впечатляющими преимуществами лаврового листа для здоровья является его способность очищать организм, замедлять процессы старения, ускорять заживление ран, а также укреплять иммунитет от бактериальных инфекций. Одним из важных свойств стоит назвать уменьшение воспалений по всему телу. Эта пряность содержит уникальный фитонутриент, называемый партенолидом, который может быстро убрать раздражение при местном нанесении на пораженные участки, такие как воспаленные суставы или области, пораженные артритом.Линалоол часто ассоциируется с тимьяном и базиликом, но он также присутствует в лавровых листьях, помогая сбалансировать уровень гормонов стресса в организме, особенно при использовании в ароматерапии. Вдыхание паров имеет аналогичный эффект этой практике и может избавить человека от мокроты, устраняя опасные бактерии, которые могли попасть в дыхательные пути. Стоит отметить, что врачи не рекомендуют покупать лавровый лист, который имеет какие-либо пятна.