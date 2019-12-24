Поклонники Риз Уизерспун восхитились красотой дочери актрисы

Риз Уизерспун показала кадр с девичника, который провела вместе с любимой и единственной дочерью Авой Элизабет Филипп. Для фото актриса и ее наследница позируют в похожих черных нарядах, а также они выбрали яркие красные помады для акцента на губах. Поклонники заметили сходство во внешности звездной матери и ее дочери, осыпав их комплиментами в комментариях.Как известно, Риз Уизерспун воспитывает одну дочь, а также имеет двух сыновей — Дикона Риз Филиппа и Теннеси Джеймса Тота.