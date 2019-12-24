Физики заявили, что лунная пыль способна убить астронавтов электрическим током





Физик Джозеф Ван и его команда провели эксперимент и выяснили, что лунная пыль может биться током. Зубчатые части регалита, как считают учёные, способны повредить как очень чувствительное оборудование, так и лёгкие человека. Специалисты испытали, подвержены ли скафандры повреждениям во время удара. Физик рассказал, что дальнейшие миссии на Луне будут посвящены исследованиям дальней стороны, где возможны риски для астронавтов на поверхности. Зачастую удар не больше случайного разряда статического электричества, однако большое напряжение приведёт к печальным последствиям.Джозеф Ван сообщил, что затруднения с миссиями Аполлона возникли, потому что астронавты решили оставаться в местах, которые освещены солнцем, и поэтому там не осуществлялось фотоэлектронное излучение. Бытует мнение, что дальняя сторона Луны, которую физики пытаются изучить, является опасной. Никому не известно, к чему может привести выкапывание и перемещение огромных количеств реголита.