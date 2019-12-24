Huawei Meta 40 Pro показали на полноценном рендере
Смартфон Huawei Meta 40 Pro впервые показали на полноценном рендере, демонстрирующем дизайн устройства целиком. Модель получит четверную основную и двойную фронтальную камеры, а также графеновый аккумулятор.
Презентация Huawei Meta 40 Pro ожидается уже весной 2020 года, поэтому с каждым днем подробностей относительно флагманского смартфона становится все больше. Гаджет должен получить четверную основную камеру, имеющую нестандартное расположение датчиков. Они будут находиться по середине задней панели. Также предполагается, что самый нижний датчик – это модуль 3D ToF. Фронтальная камера будет двойной и врезанной в левую верхнюю часть дисплея. Стоит отметить, что расстояние между датчиками будет минимальное. Также нужно выделить маленькую нижнюю рамку экрана, хотя при этом верхняя будет достаточно заметной даже несмотря на отсутствие «челки».
Технические характеристики Huawei Meta 40 Pro в настоящий момент неизвестны. При этом считается, что обе модели, обычная и Pro, получат графеновый аккумулятор. Предполагается, что его емкость составит 5500 мАч в обоих случаях.
Также стоит отметить, что опубликованный рендер может не отражать итоговый внешний вид Huawei Meta 40 Pro. Эксперты отмечают, что у производителя еще достаточно времени для того, чтобы внести значительные коррективы в дизайн устройства.
Презентация Huawei Meta 40 Pro ожидается уже весной 2020 года, поэтому с каждым днем подробностей относительно флагманского смартфона становится все больше. Гаджет должен получить четверную основную камеру, имеющую нестандартное расположение датчиков. Они будут находиться по середине задней панели. Также предполагается, что самый нижний датчик – это модуль 3D ToF. Фронтальная камера будет двойной и врезанной в левую верхнюю часть дисплея. Стоит отметить, что расстояние между датчиками будет минимальное. Также нужно выделить маленькую нижнюю рамку экрана, хотя при этом верхняя будет достаточно заметной даже несмотря на отсутствие «челки».
Технические характеристики Huawei Meta 40 Pro в настоящий момент неизвестны. При этом считается, что обе модели, обычная и Pro, получат графеновый аккумулятор. Предполагается, что его емкость составит 5500 мАч в обоих случаях.
Также стоит отметить, что опубликованный рендер может не отражать итоговый внешний вид Huawei Meta 40 Pro. Эксперты отмечают, что у производителя еще достаточно времени для того, чтобы внести значительные коррективы в дизайн устройства.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:15