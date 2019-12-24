Медики перечислили четыре способа защиты зубов от кариеса





Предотвратить разрушение зубов способен витамин D3, делающий кости крепкими и устанавливающий баланс в гормональном фоне. В свою очередь прием пробиотиков обеспечивает защиту от таких кариозных бактерий, как Streptococcus. Кроме того, пробиотики устраняют неприятный запах изо рта.Многие люди после приема пищи пользуются ополаскивателями рта, но часто эта жидкость содержит вредный для здоровья спирт. Эксперты рекомендуют заменить ополаскиватель антибактериальным кокосовым маслом, устраняющим бактерии Streptococcus mutans и Candida. Также ученые посоветовали отказаться от сахара в пользу ксилита. Он защищает зубы и аналогичным образом препятствует распространению бактерий Streptococcus и других болезнетворных микробов.