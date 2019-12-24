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О том, как будет работать экотехнопарк "Калуга", сняли фильм

О размещенном в Калужской области экотехнопарке “Калуга” снят документальный фильм. Лента непродолжительная, но информативная, а ее создатели смогли побывать на всех площадках нового предприятия, передает kp.ru

Перед тем, как выпустить документальный проект об экотехнопарке, его авторы не только посетили “Калугу”, но также изучили рабочий процесс и пообщались с рядом сотрудников. Главный энергетик предприятия Виталий Архиреев отметил, что люди, работающие на объекте, довольны, поскольку имеют доступ к интересному производству и при этом получают достойные по меркам региона зарплаты. Сотрудники экотехнопарка делятся, что после того, как они получили работу в “Калуге”, могут не сомневаться в стабильности своей занятости.
О том, как будет работать экотехнопарк "Калуга", сняли фильм

Ключевой задачей предприятия выступает сортировка бытовых отходов, а также их переработка. Все техпроцессы строго контролируются, многие задачи выполняет автоматика. Проверяются въезжающие грузовики, наличие у водителей допуска, а также соответствие нормам радиации. После попадания на территорию “Калуги” все отходы в обязательном порядке проходят через сортировку на автоматических лентах. Все, что может быть использовано повторно, а именно картон, железо, пластик, стекло, идут на переработку.

Для России экотехнопарк в Калужской области является одним из наиболее передовых объектов по обращению с отходами, выделил Олег Панкратов, занимающий пост гендиректора компании “Профземресурс”, выступающей оператором проекта. Объект имеет несколько производственных комплексов, за счет которых становится возможным организовать эффективную индустрию обращения с ТКО на самом высоком технологическом уровне.

Эксплуатация “Калуги” стартует уже в первом квартале 2020 года. Кроме того, у экотехнопарка появятся новые резиденты, использующие вторсырье для выпуска востребованных на рынке промтоваров. В будущем сеть подобных предприятий распространится по всей России, заменив собой мусорные полигоны, где пропадают годящиеся для эффективной переработки вторичные матресурсы.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 12:24

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