О том, как будет работать экотехнопарк "Калуга", сняли фильм
О размещенном в Калужской области экотехнопарке “Калуга” снят документальный фильм. Лента непродолжительная, но информативная, а ее создатели смогли побывать на всех площадках нового предприятия, передает kp.ru
Перед тем, как выпустить документальный проект об экотехнопарке, его авторы не только посетили “Калугу”, но также изучили рабочий процесс и пообщались с рядом сотрудников. Главный энергетик предприятия Виталий Архиреев отметил, что люди, работающие на объекте, довольны, поскольку имеют доступ к интересному производству и при этом получают достойные по меркам региона зарплаты. Сотрудники экотехнопарка делятся, что после того, как они получили работу в “Калуге”, могут не сомневаться в стабильности своей занятости.
Ключевой задачей предприятия выступает сортировка бытовых отходов, а также их переработка. Все техпроцессы строго контролируются, многие задачи выполняет автоматика. Проверяются въезжающие грузовики, наличие у водителей допуска, а также соответствие нормам радиации. После попадания на территорию “Калуги” все отходы в обязательном порядке проходят через сортировку на автоматических лентах. Все, что может быть использовано повторно, а именно картон, железо, пластик, стекло, идут на переработку.
Для России экотехнопарк в Калужской области является одним из наиболее передовых объектов по обращению с отходами, выделил Олег Панкратов, занимающий пост гендиректора компании “Профземресурс”, выступающей оператором проекта. Объект имеет несколько производственных комплексов, за счет которых становится возможным организовать эффективную индустрию обращения с ТКО на самом высоком технологическом уровне.
Эксплуатация “Калуги” стартует уже в первом квартале 2020 года. Кроме того, у экотехнопарка появятся новые резиденты, использующие вторсырье для выпуска востребованных на рынке промтоваров. В будущем сеть подобных предприятий распространится по всей России, заменив собой мусорные полигоны, где пропадают годящиеся для эффективной переработки вторичные матресурсы.
Перед тем, как выпустить документальный проект об экотехнопарке, его авторы не только посетили “Калугу”, но также изучили рабочий процесс и пообщались с рядом сотрудников. Главный энергетик предприятия Виталий Архиреев отметил, что люди, работающие на объекте, довольны, поскольку имеют доступ к интересному производству и при этом получают достойные по меркам региона зарплаты. Сотрудники экотехнопарка делятся, что после того, как они получили работу в “Калуге”, могут не сомневаться в стабильности своей занятости.
Ключевой задачей предприятия выступает сортировка бытовых отходов, а также их переработка. Все техпроцессы строго контролируются, многие задачи выполняет автоматика. Проверяются въезжающие грузовики, наличие у водителей допуска, а также соответствие нормам радиации. После попадания на территорию “Калуги” все отходы в обязательном порядке проходят через сортировку на автоматических лентах. Все, что может быть использовано повторно, а именно картон, железо, пластик, стекло, идут на переработку.
Для России экотехнопарк в Калужской области является одним из наиболее передовых объектов по обращению с отходами, выделил Олег Панкратов, занимающий пост гендиректора компании “Профземресурс”, выступающей оператором проекта. Объект имеет несколько производственных комплексов, за счет которых становится возможным организовать эффективную индустрию обращения с ТКО на самом высоком технологическом уровне.
Эксплуатация “Калуги” стартует уже в первом квартале 2020 года. Кроме того, у экотехнопарка появятся новые резиденты, использующие вторсырье для выпуска востребованных на рынке промтоваров. В будущем сеть подобных предприятий распространится по всей России, заменив собой мусорные полигоны, где пропадают годящиеся для эффективной переработки вторичные матресурсы.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 12:24