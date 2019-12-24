Кроссовер Volkswagen Tharu обзавелся электрической модификацией





Версия Volkswagen E-Tharu оснащена батареей, имеющей запас хода на 300 км, а движение авто будет обеспечиваться электромотором. Отдача последнего должна достигать 136 л.с. Известно, что производство кроссовера для россиян стартует в 2020 году, а покупателям он будет доступен под названием Volkswagen Tarek. Стоимость новинки пока не разглашаются.Как известно, Volkswagen Tharu создан на базе Skoda Karog, а в электрическом варианте его внешний вид не получит отличительных черт. На данный момент бензиновый паркетник доступен в Китае с ценником в пределах 169-229 тысяч юаней. Известно, что он доступен для приобретения в 11 комплектациях.