Ulefone представила защищенный и бюджетный смартфон Armor X6





Ulefone официально презентовала публике усиленный смартфон Armor X6, относящийся к начальному ценовому сегменту. Поскольку новое устройство вышло как модель к серии X, оно стала соответствовать сертификатам IP68 и IP69K, предполагающим гидроизоляцию и устойчивость к проникновению пыли. Смартфон может выдерживать погружение на глубину до 1,5 м в течение 30 минут. Бренд также прохождение девайсом тестов качества посредством испытаний в условиях низкого давления, высокой влажности и температуры, что позволяет добиться оболочки, рассчитанной на долговечность и стойкость к ударам.X6 Armor Ulefone можно приобрести с 5-дюймовым HD-дисплеем, четырехъядерным процессором MT6580 (1,3 ГГц), связанным с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Устройство также оснастили батареей емкостью 4000 мАч, сохраняющей заряд в режиме ожидания на протяжении 430 часов. Комплектация включает 8-мегапиксельный объектив на задней панели и 5-мегапиксельный фронтальный модуль. Очень скромную конфигурацию с поддержкой сети 3G можно приобрести за 70 долларов США.