Участница «Дом-2» Катя Скалон высказалась о "сексе" с Клавой Безверховой

Самого разного рода слухи в интернете о звездах проекта «Дом-2» появляются довольно часто. Зачастую участники шоу и сами не знают, кто распускает ложную информацию и откуда берутся совсем абсурдные темы для обсуждения. Так, например одна из последних - интимная связь Кати Скалон с Клавдией Безверховой.Свою точку зрения насчет произошедшего Катя Скалон высказала в Instagram в популярной рубрике «Вопрос-ответ». По словам Кати, когда она услышала о себе такую информацию, то пребывала в состоянии шока, ведь речь шла не о связи с каким-то там мальчиком.Девушка отметила, что подобное мог придумать только невменяемый человек. Откуда могло взяться такое, Скалон также объяснить не может. Тем не менее, Катя Скалон взяла себя в руки и сказала, что в том, чтобы обсуждать подобный бред, не видит смысла.Стоит отметить, Кате Скалон пытались доказать, что у нее была интимная связь с коллегой по телестройке Клавой Безверховой в уборной.