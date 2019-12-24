Nissan запатентовал в России новый седан Nissan Sentra





Обновленный Nissan Sentra представили несколько месяцев назад. Теперь же стало понятно, что производитель хочет вернуть модель на рынок России, с которого она ушла в 2017 году. Бренд запатентовал автомобиль, документы говорят о том, что это именно новое поколение данного авто. Эксперты считают, что появление новинки на рынке России стоит ждать не раньше конца 2021 года, а другие указывают и вовсе на 2022-й.Новый Nissan Sentra похвастается стильным внешним видом с передом, выполненном в новом стиле производителя: V-образная радиаторная решетка и узкая головная оптика. Последняя при этом должна быть светодиодной. В салоне модель похвастается сразу двумя дисплеями. Первый будет отвечать за выполнение функций бортового компьютера, а второй – за мультимедийную составляющую. Система должна поддерживать голосовое управление и соединение со смартфоном.Nissan Sentra стал крупнее: шире на 52 мм, а колесная база длиннее на 12 мм. Под капотом обновленного седана окажется безальтернативный двигатель на 2 литра, выдающий 149 лошадиных сил. Пару ему составит вариатор Xtronic. Дебют автомобиля на рынке США состоится уже в первом квартале 2020 года.