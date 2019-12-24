В поздравлении Елизаветы II заметили отсутствие фотографий Меган Маркл и принца Гарри
Предновогоднее поздравление Елизаветы II отметилось неполнотой кадра, которая удивила общественность. В видео-обращении журналисты заметили отсутствие фотографий Меган Маркл и принца Гарри.
Необычным было и решение британской королевы исключить фотографии герцога и герцогини Сассекских и их сына Арчи Харрисона из обращения, поместив снимки других родственников в кадре. Они включали принца Уильяма, Кейт Миддлтон, а также принца Чарльза, Камиллы, принца Филиппа и ее покойного отца короля Георга VI. Некоторые журналисты поспешили указать, что все представленные дворяне принадлежат к линии преемственности. Британские СМИ предполагают, что отношения между парой и королевой ухудшились из-за решения Меган Маркл и принца Гарри праздновать Рождество в США, а не с королевской семьей.
Необычным было и решение британской королевы исключить фотографии герцога и герцогини Сассекских и их сына Арчи Харрисона из обращения, поместив снимки других родственников в кадре. Они включали принца Уильяма, Кейт Миддлтон, а также принца Чарльза, Камиллы, принца Филиппа и ее покойного отца короля Георга VI. Некоторые журналисты поспешили указать, что все представленные дворяне принадлежат к линии преемственности. Британские СМИ предполагают, что отношения между парой и королевой ухудшились из-за решения Меган Маркл и принца Гарри праздновать Рождество в США, а не с королевской семьей.
В мире
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:40