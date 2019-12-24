В поздравлении Елизаветы II заметили отсутствие фотографий Меган Маркл и принца Гарри





В своей ежегодной рождественской речи королева Великобритании упомянула о трудностях, которые пережила королевская семья в этом году. Представители монарха передают слова Елизаветы II о том, что «небольшие шаги, предпринятые с верой и надеждой, могут преодолеть давние разногласия и глубоко укоренившиеся противоречия, чтобы принести гармонию и понимание». Эти высказывания могут отсылать к множеству скандалов, которые преследовали Виндзоров в этом году, от связей принца Эндрю с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном до вражды принца Гарри и Меган Маркл со средствами массовой информации.Необычным было и решение британской королевы исключить фотографии герцога и герцогини Сассекских и их сына Арчи Харрисона из обращения, поместив снимки других родственников в кадре. Они включали принца Уильяма, Кейт Миддлтон, а также принца Чарльза, Камиллы, принца Филиппа и ее покойного отца короля Георга VI. Некоторые журналисты поспешили указать, что все представленные дворяне принадлежат к линии преемственности. Британские СМИ предполагают, что отношения между парой и королевой ухудшились из-за решения Меган Маркл и принца Гарри праздновать Рождество в США, а не с королевской семьей.