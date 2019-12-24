Яна Рудковская за один рекламный пост в Instagram зарабатывает около миллиона рублей





На данный момент на аккаунт Яны Рудковской подписано более 2,5 млн человек. Чаще всего в своем блоге звезда публикует семейные кадры, а также продвигает собственные проекты. Однако есть и рекламные публикации, за которые она получает по миллиону рублей. Светская львица размещает рекламу в собственном микроблоге около двух раз в месяц.При этом Яна Рудковская тщательно отслеживает качество товара и не рекламирует те средства, в безопасности которых она не уверена. Жена Евгения Плющенко отметила, что в ее аккаунт попадает только то, чем пользуется она сама.