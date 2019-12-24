Ученые назвали лучшие немедикаментозные способы лечения хронической боли





Последние, отмечают ученые, доступны абсолютно всем людям. Самый простой способ лечения хронической боли немедикаментозным методом – это глубокое дыхание. Сосредоточенность и контроль за вдохами-выдохами позволяет человеку абстрагироваться от неприятных ощущений и временно отдохнуть от подобных состояний. Также хорошо помогают медитации с использованием дыхательных практик, но на них понадобится больше времени.Следующий немедикаментозный способ лечения хронической боли – это массажи. Они отлично подходят для расслабления человека, а также укрепления его мышц. Такой метод больше подойдет тем, кто испытывает неприятные ощущения в области спины и позвоночника. Кроме того, с помощью массажа можно снизить головные боли и головокружение.Самым эффективным немедикаментозным методом ученые назвали иглоукалывание. Процедура, проведенная специалистом, способна притупить хроническую боль практически любого происхождения. Для этого необходимо правильно воздействовать на рецепторы, расположенные по всему телу. При этом иглоукалывание требует тщательного выбора специалиста и длительных программ лечения.