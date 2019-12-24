Ученые из США установили, что растительная диета делает кишечник устойчивым к патогенам
В США ученые выяснили, что диета, содержащая преимущественно растительную пищу, уменьшает восприимчивость к патогенам. Овощи и фрукты богаты пектином и гелеобразным веществом, которые благоприятно влияют на микрофлору кишечника, а также защищают его от инфекций.
Исследование проводили специалисты из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса. Они сформировали две группы грызунов, одна из которых получала растительную пищу, вторая — привычный рацион. Результаты исследования показали, что у грызунов, употреблявших фрукты и овощи, регистрировалось меньше случаев заражения какими-либо кишечными инфекциями.
Наиболее опасным штаммом кишечного вируса является E.coli (EHEC). Попадая в организм, он вызывает истощение и воспаление кишки, сопровождающиеся рвотой и кровавой диареей. Однако галактурновая кислота, получаемая в результате переваривания пектина микробиотой кишечника, может подавить вирулентность EHEC. Пектин сокращает количество опасных бактерий с 1 млн до 10 тысяч.
Исследование проводили специалисты из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса. Они сформировали две группы грызунов, одна из которых получала растительную пищу, вторая — привычный рацион. Результаты исследования показали, что у грызунов, употреблявших фрукты и овощи, регистрировалось меньше случаев заражения какими-либо кишечными инфекциями.
Наиболее опасным штаммом кишечного вируса является E.coli (EHEC). Попадая в организм, он вызывает истощение и воспаление кишки, сопровождающиеся рвотой и кровавой диареей. Однако галактурновая кислота, получаемая в результате переваривания пектина микробиотой кишечника, может подавить вирулентность EHEC. Пектин сокращает количество опасных бактерий с 1 млн до 10 тысяч.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:30