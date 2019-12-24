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Сестра Жанны Фриске обнаружила копию статуи покойной певицы в ресторане

Сестра Жанны Фриске сообщила фанатам о вопиющей находке в подмосковном ресторане. Речь идет об обнаружении копии статуи покойной певицы, которая стоит на её могиле.

Наталья Фриске поделилась с подписчиками в Instagram фотографиями и видео, которые отсняла в одном из ресторанов в городе Королеве. Оказалось, что у входа в подмосковное заведение стоял памятник её знаменитой сестре, который в точности походил на статую возле могилы Жанны Фриске. Её родственница возмутилась подобному и попросила объяснений у менеджмента, который сообщил о недоразумении. По словам владельцев ресторана, памятник был подарен тем же скульптором, который был создан по заказу неизвестной девушки.

Наталья Фриске не поверила подобным заявлениям, указав на идентичность скульптуры по форме той, которую установили на Николо-Архангельском кладбище. Стоит отметить, что памятник пользуется большой популярностью у посетителей заведения, которые даже нарядили его к Новому году. Сложившаяся ситуация расстроила родителей и близких покойной певицы, по просьбам которых копию убрали и обещали не выставлять. В то же время, семье скончавшейся звезды не принесли никаких извинений.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:23

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